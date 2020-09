Las interrupciones de Trump y los ataques personales protagonizan el primer debate presidencial en EEUU

El primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump en la carrera hacia la cita electoral del próximo 3 de noviembre ha sido un auténtico enfrentamiento de estilos marcado por las sucesivas interrupciones de Donald Trump, tanto a su rival, Joe Biden como al propio moderador del debate, el periodista, Chris Wallace, presentador del programa Fox News Sunday.

El debate ha comenzado puntual y con los dos candidatos entrando por sectores diferentes al escenario central que se había montado en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Con solo unas decenas de personas de confianza de los dos candidatos, Trump y Biden se han colado en los atriles intercambiar ningún tipo de gesto. Solo Joe Biden ha apretado los puños dirigiéndose a las pocas personas de confianza que estaban presentes en las gradas.

Tribunal Supremo

El debate se ha dividido en seis sectores y sin un minuto de oro para que se pudieran dirigir a la población estadounidense. La primera pregunta ha sido la relacionada con Amy Coney, candidata de Trump al Tribunal Supremo. En este sentido, Trump ha defendido que está en su derecho de nombrarla porque "ganó las elecciones para cuatro años" y todavía tiene mucho tiempo de esta legislatura para seguir sacando adelante sus medidas. Por su parte, Joe Biden ha considerado que el candidato republicano ya llega tarde porque la campaña electoral ya ha comenzado y muchas personas han empezado a tramitar su voto por correo, reconociendo también que si Trump gana las elecciones estará en pleno derecho de nombrar a Amy Coney como jueza de la Corte.

Sanidad

La sanidad también ha sido punto de discusión en el debate presidencial, sobre todo en relación con la eficacia del Obamacare. Biden ha acusado a Trump de querer dejar a 20 millones de personas sin este plan (Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible). Ante esta acusación, Trump ha subrayado que su gabinete mejoró el plan: "El Obamacare es un desastre, queremos deshacernos de este y ofrecer uno más barato".

La crisis de la covid-19

La crisis provocada por la covid-19 también ha tenido hueco en el debate, siendo el tema central al partir del cual han aparecido otras discusiones. Biden ha acusado a Trump de ser el responsable de los más de 200.000 muertos y siete millones de fallecidos que registra en estos momentos Estado unidos. El candidato demócrata le ha reprochado que no dijese nada cuando conocía que esta enfermedad era "mortífera" y también le ha reprochado que no enviase expertos a Wuhan para conocer más sobre el virus.

Por su parte, Trump ha querido sacar pecho de su gestión y ha echado la culpa directamente a China. También ha querido dibujar, a su juicio, cómo hubiera sido la gestión de la pandemia con Biden como presidente, a la que definido como "gestión peligrosa".

En este momento ha llegado uno de los momentos más esperados del debate, el que ha girado sobre la vacuna contra la covid-19. Trump ha defendido que la vacuna contra la pandemia está más cerca que nunca y ha vuelto a poner el 1 de noviembre como fecha clave, también ha vuelto a distanciarse de las palabras de algunas personas de su equipo que señalaron que la vacuna no estaría, como pronto, hasta verano del año que viene. Por su parte, Joe Biden ha destacado que no se fía de la palabra de Trump respecto a la vacuna como no se fio en marzo de sus palabras sobre el impacto que tendría la pandemia en Estados Unidos.

Las mascarillas han sido otro asunto de discordia, Donald Trump se ha sacado del bolsillo la suya para criticar de forma directa a Joe Biden: "Yo llevo mascarilla siempre que es necesaria, no como él que la lleva aunque esté hablando con una persona a 10 metros de distancia".

En cuanto a las medidas de seguridad, las diferentes fotografía que podemos ver de los debates de Biden y Trump apuntan a que cada equipo está tomando unas medidas diferentes en cuanto al distanciamiento social, hecho que Trump ha utilizado para volver a atacar a la figura de Joe Biden: "La gente va porque quiere escucharme. A los suyos no va nadie. He hecho mítines en aeropuertos con miles de personas, no como lo de Joe a los que acuden tres personas".

Economía

En el apartado económico, Trump ha vuelto a reivindicar el papel que su Gobierno ha tenido en la economía estadounidense durante los últimos cuatro años: "Hemos creado la economía más fuerte del mundo y la tuvimos que cerrar por la pandemia. Ahora Biden quiere volver a cerrarlo y de hecho en varios estados demócratas muchos negocios no van a abrir hasta el 9 de noviembre pensando que así nos van a hacer más daño".

En este sentido, Biden le ha acusado de que en esta crisis la única economía que ha mejorado ha sido la de los millonarios como él, y ha recordado las informaciones conocidas hace unos días que apuntan a que Trump solo ha pagado 750 $ en impuestos.

Sobre la polémica de los impuestos, Trump ha defendido que ha pagado muchos millones a la Hacienda Pública, pero que siempre se ha buscado las vías para pagar, "como todos", menos impuestos. Y ha subrayado que las ayudas fiscales que recibió las consiguió durante el Gobierno de Obama.

El plan económico que ha defendido Biden se centra en una de las 'medidas estrellas' que ha defendido en el debate, la subida del impuesto corporativo a las grandes empresas, de un 21% a un 28%. Algo que le ha reprochado Trump diciendo que esa subida provocaría una fuga de empresas muy importante. Biden también ha prometido la creación de 7 millones de puestos de trabajo estables.

Hunter Biden, protagonista del debate

En este momento ha llegado uno de los puntos más tensos del debate, cuando ha aparecido el nombre del hijo del candidato demócrata, Hunter Biden, al que Trump le ha acusado de marcharse a China y de haber recibido más de 3,5 millones de dólares de la mujer del alcalde Moscú: "No tenía ninguna experiencia sobre energía y se marchó a China, Rusia y Ucrania para ganar ese pedazo de sueldo". Biden, molesto con la actitud de Trump, le ha pedido que no entre en ese juego, aunque el presidente lo volvió hacer en los momentos finales del debate. Esta conducta de Trump provocó que Biden incluso le llamase "payaso".

Violencia racial

Respecto a la violencia racial que ha marcado la actualidad en Estados Unidos durante los últimos meses, Biden ha explicado crear un equipo de coordinación en la Casa Blanca para hacer frente a estos problemas y que siempre se debe crear un marco de convivencia sobre la Constitución. También ha acusado a Trump de fomentar el odio y la división entre los ciudadanos, "este señor no ha hecho nada por la comunidad Afroamericana". Por su parte, Trump le ha recordado el mote con el que en el pasado se conocía a Biden entre la comunidad negra estadunidense, era conocido como el "superdepredador", por una polémica ley de 1994: "Tú ni siquiera puede nombrar la palabra policía porque pierdes el apoyo de todos tus seguidores radicales. Nosotros creemos en las palabras ley y orden, pero tú no. Por eso enviamos a los agentes a las zonas más complicadas para sofocar la tensión que existía".

Tras varios puntos relacionados con la Justicia y las movilizaciones en Estados Unidos, el nombre del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha sido utilizado por Trump para volver atacar a su rival, algo que no ha sentado nada bien a Biden que ha mandado un mensaje a la población: "Mi hijo estuvo en Iraq y fue un héroe como todos los militares que allí estuvieron. Tuvo un pequeño problema con las drogas pero ya lo ha solucionado". Ante estas palabras, Trump le ha respondido lo siguiente: "A tu hijo le echaron del Ejército por incompetente y se marchó a Moscú a cobrar los 3,5 millones".

Uno de los últimos temas a debatir ha sido la polémica relacionada con el voto por correo, muy criticada por Donald Trump: "Están enviando millones de papeletas a todo el país y hay fraude porque se lo están enviando a personas que no lo han pedido. Esto va a ser un fraude y cuento con el apoyo del Tribunal Supremo para contar los votos". Por su parte Biden se ha mostrado optimista con el alto porcentaje de voto por correo que se va a producir en estas elecciones por culpa de la pandemia: "Tenemos que dejar a la gente que vote libremente. Los americanos tienen en su mano cambiar y dejar a un lado las mentiras de este Gobierno".

Por último se han referido a la política energética y al cambio climático. Por un lado Trump ha pedido una mejor gestión forestal para evitar incendios como los de California. Mientras que Biden ha afirmado que apoya las políticas de energía limpia y ha acusado a Trump de cooperar con el cambio climático.

Mensaje a la ciudadanía

Aunque no ha habido minuto de oro, el presentador les ha permitido al final del debate pronunciarse sobre por qué deberían ser elegidos como presidente de los Estados Unidos: "Todo va bien y hemos hecho una gestión fabulosa, queremos seguir así", ha señalado Trump. Por su parte Biden ha mirado al pasado y ha recordado la gestión que él hizo como vicepresidente de Barack Obama: "Con Trump somos más débiles y pobres. Cuando yo era vicepresidente heredé una recesión y trabajé para recuperar el país. Ahora mismo estamos en ese punto. Las personas son más pobres y cada vez hay más violencia y división en nuestras calles.