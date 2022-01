Berlusconi renuncia finalmente a su candidatura a la Presidencia de Italia

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha anunciado este sábado su renuncia a ser candidato a las próximas elecciones para elegir al presidente de Italia en un "gesto de responsabilidad nacional".

"He decidido dar un paso más en el camino de la responsabilidad nacional y he pedido a quienes lo han propuesto que dejen de apoyar mi nombre para la Presidencia de la República" pese a que "había números suficientes para la elección", algo que "me honra y me conmueve", ha explicado Berlusconi en un comunicado.

Estaba previsto que Berlusconi participara en una reunión virtual celebrada este sábado para concretar al candidato de centro-derecha, pero en su lugar se ha conectado una de sus fieles, Licia Ronzulli, quien ha leído un comunicado en el que explica que ha decidido dar "un paso atrás".

El partido de Berlusconi, Forza Italia, se sumará así a la propuesta que consensúen los demás partidos, "alguien que esté a la altura de la situación", aunque ha descartado para ello al primer ministro del gobierno de concentración, Mario Draghi, que "debe permanecer en el Palacio Chigi" y "terminar el trabajo".

"He comprobado la existencia de números suficientes para acudir al colegio elector, pero después de una larga reflexión con 'mi familia' y los directivos de Forza Italia sobre mi candidatura, he decidido hacer un gesto de 'responsabilidad nacional' y retirarme de la carrera al Quirinal", ha explicado. Berlusconi ha explicado que seguirá "sierviendo" a su país "como líder político y como eurodiputado".

Tras el anuncio, el líder del partido de extrema derecha Liga, Matteo Salvini, ha elogiado esta "elección decisiva y fundamental", además "generosa". "Berlusconi hace un gran servicio a Italia y al centro-derecha, que ahora tendrá el honor y la responsabilidad de avanzar sin vetos en sus propuestas", ha apuntado.

Según los últimos cálculos, Berlusconi contaba 453 de los 1.009 miembros --entre diputados, senadores y representantes regionales-- que decidirán quién sucede a Sergio Mattarella en la Presidencia a partir de febrero.

El centro-izquierda tendrían 407 apoyos, según el recuento publicado el viernes por la cadena Rai. Estos números no bastan ni en las primeras tres rondas, cuando se necesita una mayoría de dos tercios (673), ni tampoco en la cuarta, cuando el umbral cae a la mayoría absoluta (505).

Esta votación ha provocado una crisis en el gobierno de concentración liderado por Mario Draghi, uno de los posibles candidatos a ocupar el Palacio del Quirinal, junto con el actual jefe del Estado, Sergio Mattarella, quien ya ha declarado su intención de dejar el cargo.