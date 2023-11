Benjamin Netanyahu anuncia que "Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza" tras la guerra

Israel se ocupará de la seguridad de Gaza una vez acabe el conflicto con Hamás. Ese es el anuncio que ha hecho Benjamin Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense ABC. El primer ministro israelí advirtió que "durante un período indefinido", la "responsabilidad general de la seguridad" recaerá en el estado judío "porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos": "Una erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar". Así responde al ser preguntado sobre quién debe gobernar el territorio en el que se desarrolla la guerra.

EXCLUSIVE: @DavidMuir asks Israeli PM Netanyahu in 1st one-on-one interview since Oct. 7 attacks on Israel, “Who should govern Gaza when this war is over?” Watch @ABCWorldNews TONIGHT. https://t.co/0xzBpxnOrW pic.twitter.com/b4VSxPrLfo

"Aquellos que no quieran seguir el camino de Hamás", destacó el responsable israelí. Además, sobre una deposición de las armas, volvió a insistir en que "no habrá alto al fuego general sin la liberación de nuestros rehenes". Eso sí, mencionó que podrían considerar "pequeñas pausas tácticas" para permitir la entrada de ayuda humanitaria, así como para la liberación de rehenes individuales. El presidente Joe Biden y altos funcionarios de la administración han estado presionando a Israel para que realice esas pausas humanitarias, pero Netanyahu se mantiene firme.

Un mes después del estallido de la guerra entre Israel y Hamás el número de muertos supera ya los 11.000, de ellos 4.000 niños gazatíes, a lo que hay que añadir 241 rehenes israelíes, casi 30.000 heridos, 1.700.000 desplazados, una franja de Gaza partida en dos y devastada por los bombardeos y una ayuda de la comunidad internacional que llega a cuentagotas. El pasado 7 de octubre, el grupo islamista Hamás lanzó por sorpresa desde Gaza, y en un hecho sin precedentes, un ataque combinado con el lanzamiento de 5.000 cohetes e infiltraciones en territorio israelí por tierra, mar y aire con parapentes.

EXCLUSIVE: @DavidMuir presses Israeli PM Netanyahu about a humanitarian pause in Gaza. "I don’t think there’s going to be a general ceasefire," Netanyahu says. "It will hamper our effort to get our hostages out." https://t.co/ZNVTQrFARLpic.twitter.com/LhQ6MGyR0j