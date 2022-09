Así será el dinero británico después de la muerte de Isabel II

El fallecimiento de la reina Isabel II ha paralizado durante varios días todo el país. Alrededor de 750.000 personas van a visitar la capilla ardiente de la monarca sin importarle tener que esperar hasta 35 horas. Ha parado de rodar el balón en los partidos de fútbol de la liga inglesa. Pero también dejará de funcionar otra cosa: las máquinas que emiten las libras británicas porque el Banco de Inglaterra ya no imprimirá billetes con la cara de la reina. Ahora será el flamante nuevo rey, Carlos III, quien aparecerá plasmado en el papel moneda británico.

El proceso de cambio comenzará tras el período de luto por Isabel II, por lo que el trabajo todavía continúa en la Royal Mint: “Continuamos emitiendo moneda como habitualmente”. Aún se desconoce cuánto puede tardar en ponerse en marcha la maquinaria con la faz del nuevo rey. El último precedente es el de la difunta monarca. Isabel subió al trono en 1952 y comenzó a aparecer en las monedas en 1960. Hasta 1971, era habitual la presencia de varios rostros distintos en las monedas oficiales, pero la nueva decimalización de las monedas provocó que la única presente fuera el rostro de la reina.









Si tienes libras, no temas porque no van a perder su valor. La Royal Mint, la casa de la moneda británica, confirma que “todas las monedas en circulación llevando el retrato de la Reina Isabel II seguirán siendo legales y en circulación”. El último retrato de la reina presente en las monedas de circulación legal era de 2015, hace siete años.









Un récord Guinness muy comentado

La reina ha estado en hasta 33 países distintos, hasta ahora es el rostro que ha aparecido en un mayor número de lugares del mundo, tal y como ha constatado el récord Guinness. ¿Seguirá pasando lo mismo con los sellos de Carlos III en cuanto se empiecen a emitir?

Durante todo su reinado, el busto de la reina estaba orientado hacia la izquierda, por lo que, siguiendo la tradición, se espera que el de Carlos III mire hacia la derecha, según ha dejado ver la Royal Mint en la moneda homenaje a los setenta años del monarca.





No es el único elemento que lleva la estampa de la difunta Isabel. El correo británico está lleno de símbolos que hacen referencia a la reina. Entre ellos, los buzones, la mayoría de ellos llevan la marca EIIR (Elisabeth II Regina); pero también los sellos, con la cara de Isabel II. No se prevé que se cambien en un período corto de tiempo, pero conforme se vayan produciendo nuevos modelos, la enseña de la reina actual dejará su lugar al nuevo rey Carlos III. El himno también deberá modificarse, ya que el famoso ‘God Save the Queen’ pasará ahora a ser el ‘God Save the King’.

Los pasaportes serán válidos aunque cuente con la emisión a nombre de la reina Isabel II. Los siguientes pasarán a estar redactados con la fórmula ‘His Majesty’, en referencia al nuevo rey.