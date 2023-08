Albares celebra la repatriación de los viajeros atrapados en Etiopía

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este lunes su satisfacción por el éxito de la operación de repatriación de los viajeros españoles atrapados en Etiopía coordinada por el Ministerio con el apoyo de las autoridades y Fuerzas Armadas etíopes.

En declaraciones en el Congreso tras acreditarse como nuevo diputado, Albares se ha felicitado por conseguir repatriar en perfecto estado a un grupo de españoles que se encontraban en circunstancias muy difíciles.

Los 18 viajeros españoles que llevaban desde principios de agosto refugiados en un hostal de carretera en el norte de Etiopía están llegando este lunes a España desde Addis Abeba, donde fueron evacuados tras diez días atrapados por los disturbios en el país.

Albares, quien ha rehusado dar detalles de la operación de extracción, ha subrayado que los viajeros se encontraban en una región a la que hacía ya muchos meses que las recomendaciones de viaje del Ministerio desaconsejaban viajar a la zona por cualquier circunstancia.

No obstante, y gracias a la colaboración de las autoridades etíopes y a las Fuerzas Armadas del país, los viajeros pudieron ser evacuados de la zona de peligro y llevados a Addis Abeba desde donde han cogido vuelos comerciales para regresar a España.

En cuanto a la situación creada en Etiopía, Albares ha asegurado que España va a hacer todo lo que esté en su mano por que se estabilice y porque el acuerdo de paz ya firmado se convierta en una realidad sólida.

Preguntado por la situación en Níger donde una junta militar mantiene retenido al presidente Mohamed Bazoum desde el golpe de Estado perpetrado el pasado 26 de julio, cree que la solución a la situación no le corresponde a la Unión Europea, sino a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que ya ha impuesto sanciones al país.

Es un caso claro en que debe haber soluciones africanas a un problema africano, ha señalado.

No obstante, ha subrayado que España apoya claramente al presidente Bazoum, exige su liberación inmediata y la de su familia y ha recordado que la relación de cooperación con España no se retomará mientras no se vuelva a los cauces democráticos.