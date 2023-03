Albares aclara a Canarias que no se cederán espacios aéreos a Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que en la conversaciones abiertas entre España y Marruecos sobre los espacios aéreos del Sahara Occidental no se habla de cederlos a Rabat, sino de "mejorar su gestión", según ha señalado este jueves el propio Torres.

"No va a haber ninguna cesión. Quiero ser absolutamente claro y contundente, porque no está en el acuerdo (firmado por España y Marruecos en 2022). Me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, con el que he hablado hoy. Le he pedido absoluta claridad y me ha respondido que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos. De lo que se habla entre los dos gobiernos es de mejorar la gestión de los espacios aéreos", ha recalcado.

En declaraciones a los periodistas en Fuerteventura, Torres ha salido así al paso a la polémica generada tras conocerse que el Gobierno de España había confirmado en una respuesta parlamentaria al senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que Madrid negocia con Rabat la gestión de los espacios aéreos del Sahara, que en la actualidad son administrados por España desde las Islas Canarias.

Torres ha recordado que, en el acuerdo que firmaron el año pasado, España y Marruecos se comprometen en su punto 7 a "comenzar conversaciones para la gestión de los espacios aéreos".

En ningún caso, ha insistido el presidente de Canarias, "se habla de cesión y, por tanto, no va a haber ninguna cesión".

Ángel Víctor Torres, que acaba de realizar una visita institucional a Marruecos, ha insistido en la importancia de mantener buenas relaciones entre los países y ha abogado por caminar sin tomar "decisiones unilaterales", que "las hubo y no fueron buenas para Canarias", ha añadido, en referencia a la delimitación que Rabat hizo de sus espacios marítimos en el Atlántico.

El presidente canario ha apostado por mantener una relación fluida con el país vecino, "pero también con transparencia, sin tergiversar las cosas y sin lanzar alarmismos entre los gobiernos de España y Marruecos".

Por otro lado, Torres ha asegurado que regresó de su visita a Rabat y Casablanca con buenas noticias para Canarias y ha puesto como ejemplo las tres líneas aéreas que se han abierto desde Marruecos con el archipiélago, dos desde Gran Canaria y una desde Lanzarote.

Además, ha añadido que el Gobierno marroquí está apostando por que haya una línea de ferry entre Tarfaya y Fuerteventura, lo que hace que esté "más cerca" la aspiración de Canarias de recuperar esa conexión marítima. EFE

