La UE acuerda ampliar el plazo del Brexit hasta el 22 de mayo si lo aprueba en el Parlamento británico

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció hoy que los líderes de los Veintisiete han acordado de manera unánime su respuesta a la petición británica de extender el periodo de negociaciones del "brexit" y señaló que se reunirá inmediatamente con la "premier" británica, Theresa May.

Tras casi seis horas de negociaciones, el compromiso ofrece una ampliación hasta el 22 mayo si el Reino Unido consigue aprobar el acuerdo de salida la próxima semana y, en caso de que el Parlamento británico no dé su apoyo al texto, un límite hasta el 12 de abril para que el Gobierno británico decida si convoca elecciones u opta por salir de la UE sin un acuerdo.

