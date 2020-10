Abre una lata de pasta con tomate que llevaba guardada 28 años y lo que encuentra deja a todos de piedra

Un hombre ha tomado la arriesgada decisión de abrir una lata de comida enlatada, en concreto de pasta con tomate, con la imagen de Los Cazafantasmas y fechada en 1992. La lata, de una edición limitada, tiene valor por su singularidad, por lo que el hombre la ha estado guardando a lo largo de estos últimos 28 años.

Matt, el dueño de este preciado objeto, es un fanático de los productos de los años 80 y 90, especialmente los que rinden homenaje a series o películas de la época. En sus redes sociales compartió la imagen de esta lata de comida de merchandising de los 'Cazafantasmas'.

Okay. This is a sealed can of Heinz Real Ghostbusters Pasta from 1992.

It's nothing but trouble.



If this gets 3000 retweets, I will open it and show you what's inside. pic.twitter.com/kCAW6eJ5GL — Dinosaur Dracula ����‍♂️ (@DinosaurDracula) October 27, 2020

Como se puede ver en el vídeo, aunque la mayor parte de la lata se encuentra en buenas condiciones, hay una mancha negra en un lateral que no tiene nada buena pinta. Como confiesa el propio Matt, esa mancha es la que le hizo tomar la decisión de abrir la lata.

You might be wondering why I’d ruin such a collectible. Well, that’s why. The stuff inside was starting to seep right through the can, blemishing the label with sticky black patches. Freeing the *source* of those black patches seemed risky, but hey, I made a promise. (2/8) pic.twitter.com/Danz3zK4HE — Dinosaur Dracula ����‍♂️ (@DinosaurDracula) October 27, 2020

"Os preguntaréis porque arruinaría esta objeto de coleccionista. El contenido estaba empezando a filtrarse a través de la lata, llenando la etiqueta de manchas negras pegajosas. Liberar la fuente de esas manchas negras parece arriesgado, pero oye, he hecho una promesa".

Después de equiparse con una mascarilla y unos guantes, Matt decidió abrir la lata y descubrir el contenido.

"El olor era insoportable"

En el interior, Matt se encontró con que la pasta y el tomate se habían solidificado y producían un olor muy desagradable.

As I scooped the pasta out, the odor only grew worse. It was a dangerous smell. The pasta itself did not look too atrocious at first, but then I noticed little black spots dotted throughout, as if it’d gotten that greyscale disease from Game of Thrones. (5/8) pic.twitter.com/jhFgy9I6GT — Dinosaur Dracula ����‍♂️ (@DinosaurDracula) October 27, 2020

Matt también se dio cuenta de que la pasta estaba cubierta de puntos grises y que no era nada fácil de extraer contenido. "Era como si la lata fuera un portal a una horrible dimensión paralela llena de interminable e impía pasta de 'Los cazafantasmas'".

So there you have it. Heinz Real Ghostbusters Pasta, from 1992. I hope you’ve enjoyed this exploration. Happy Halloween, and please be safer than I was today. (8/8) pic.twitter.com/ulTni1EjIP — Dinosaur Dracula ����‍♂️ (@DinosaurDracula) October 27, 2020

Eso sí, nos vamos a quedar sin saber a qué sabe una pasta con tomate de los Cazafantasmas de 1992, porque el bueno de Matt no se animó a probarla. Con buen juicio.