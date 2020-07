La pandemia crece con rapidez en la India: poco personal sanitario y hospitales públicos sin medios

La India ha pasado a ser el cuarto país con más casos de COVID-19 -en total 604.641-, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. Es la segunda nación más poblada del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, y preocupa el creciente ritmo de propagación de la pandemia. “Estamos desde el primer día cada día con más casos, y tal como está la situación ahora tengo miedo de que vamos a sobrepasar a Estados Unidos, Rusia y Brasil, porque hay mucha gente en la India, mucha más que en estos países, y por la pobreza que hay, con mucha densidad de población”, explica a COPE desde Anantapur -en el sur del país- Moncho Ferrer, director de Programas de la Fundación Vicente Ferrer. “Seguramente todavía no hacemos suficientes pruebas, tampoco sé si tenemos los datos correctos”, señala Ferrer, y añade que “piensan que en julio solo en Delhi habrá más de medio millón de casos, y nuestra infraestructura no es suficiente para dar una respuesta”. Dice que “la sanidad en la India básicamente depende del sector privado, el porcentaje del sector público es muy bajo, los hospitales públicos no están preparados para luchar, y tampoco hay suficiente personal sanitario”.