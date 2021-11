Las protestas del 15N en Cuba: “No van a permitir una salida masiva a la calle como el 11 de julio”

Los cubanos están convocados hoy para participar en una jornada de protestas en La Habana y otras ciudades del país para pedir cambios democráticos, libertad de expresión y que se permita la salida de los presos políticos de la cárcel. Estas movilizaciones son una continuación de las protestas del 11 de julio, han sido organizadas por la plataforma Archipiélago -creada en facebook- y declaradas “ilícitas” por el régimen cubano. El mensaje que están enviando las autoridades cubanas es que “no van a permitir una salida masiva a la calle como la del 11 de julio”, ha explicado a COPE Yanelys Núñez, fundadora del Movimiento San Isidro, un grupo que ha dado su apoyo a la convocatoria. Dice que “Archipiélago es una plataforma que tiene un grupo importante de personas en facebook, más de 20.000 cubanos están ahí”. Y pronostica que “los líderes, o las figuras más visibles, los activistas que ellos tienen ya chequeados, esas personas no van a poder salir, van a tener vigilancia policial, y van a tener impedida la salida de su casa. En el caso de las personas que tienen menos visibilidad habría que ver qué pasa, si puede más el miedo o no. Hay mucho miedo porque las peticiones fiscales que están saliendo son de siete años y de 15 años de privación de libertad para los que se manifestaron el 11 de julio, y no es poca cosa. Eso puede ser también algo que inhiba a la gente a participar”.