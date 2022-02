Eva, polaca que sigue todo lo que está ocurriendo en España, país en el que vive desde hace 30 años

"Lo llevo fatal. Estamos indignados por lo que ha hecho Putin con Ucrania, nos toca muy de cerca. Mis familiares desde allí tienen esperanza de que a Polonia no le toque directamente la guerra pero nunca se sabe porque es una cosa imprevisible. Hemos tenido en la historia muchos momentos complicados con Rusia. Tenemos incertidumbre, miedo y estamos preocupados. Nos parece una guerra absurda. La ayuda de Europa es muy escasa. Cuando los rusos se apoderaron de Crimea era el momento de que Europa hubiese espabilado y posiblemente no tendríamos este problema que no tiene mucha salida".