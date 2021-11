Bélgica detecta el primer caso en Europa de la variante sudafricana

Las autoridades sanitarias de Bélgica detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante sudafricana del covid-19, informó hoy el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, quien pidió que "no cunda el pánico".



La paciente infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía, informó el Laboratorio Nacional de Referencia.