Desde su formación, el Gobierno PSOE-Podemos corría serio riesgo de acabar con desavenencias internas. No en vano, el propio Pedro Sánchez reconocía antes de las últimas elecciones que no podría "dormir tranquilo" si Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno de la nación. Una preocupación que finalmente no impidió que se formara la actual coalición de gobierno.