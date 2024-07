Pedro Sánchez exigió a Rajoy que presentara su dimisión en 2017 cuando tuvo que declarar en la AN

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que redacte su "definitiva carta" de dimisión y siga así los consejos que el mismo daba al expresidente Mariano Rajoy en 2017 tras ser citado en sede judicial. Además, ha recordado al presidente del Gobierno que en su declaración como testigo "tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado".

Esta petición se produce después de la citación del titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid -que instruye el caso de Begoña Gómez- a Pedro Sánchez como testigo para el 30 de julio a las 11:00 horas. El presidente del Gobierno no tendrá que desplazarse a los juzgados de Plaza de Castilla, sino que será el juez Peinado quien se traslade al Palacio de la Moncloa.

Esta citación recuerda a la que tuvo Mariano Rajoy por el caso Gürtel cuando estaba al frente del Ejecutivo. Su declaración se produjo el 26 de julio de 2017 en la Audiencia Nacional.









"Piense en el interés de España"

Entonces, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, exigía a Rajoy que dimitiera. "Piense en el interés de España y dimita por dignidad y para no arrastrar en su "caída el prestigio de la democracia y las instituciones", tras su declaración como testigo en el caso Gürtel.

En una declaración leída en la sede madrileña del PSOE, Sánchez ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, al que ha acusaba de ser el "principal responsable político" del "clima generalizado de corrupción" que se vive en España, con el PP implicado en numerosas investigaciones judiciales.









Feijóo recuerda a Sánchez que "debe dar explicaciones a los ciudadanos"

Feijóo, que recordaba aquel momento en el que Sánchez pidió a Rajoy que dimitiera, ha criticado que el Gobierno busque "huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas", pretendiendo además que "los ciudadanos rindan pleitesía". "Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no", ha proclamado, para añadir que el Ejecutivo "debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre" y "más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa".

El presidente de PP ha asegurado que "es realmente lamentable que la primera vez" que vayan a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar".

"Recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado", ha exclamado, para lamentar la "imagen de país" con un presidente declarando ante el juez para "hablar de la presunta corrupción de su mujer".