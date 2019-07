El Gobierno también usa el Consejo de Ministros para humillar a Iglesias

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, considera "inasumible" por parte del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, el propósito de Unidas Podemos de "sacrificar" el "interés general" por el interés de una persona, esto es, Pablo Iglesias, al que Sánchez no quiere en su Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha calificado de "profundamente generosa" y "política" la oferta de Sánchez para formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, que según ha recordado "era lo que se pedía" por la formación morada. Ha confirmado la ministra que "en las próximas horas" el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, llamará a los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, tal y como anunció ayer, a tres días del arranque del debate de investidura, el lunes 22 en el Congreso. Y ha reiterado que su oferta se refiere a la incorporación en el futuro Gabinete de "personas representativas con conocimientos técnicos", sin aclarar si aceptaría la entrada en el Ejecutivo de dirigentes de la cúpula de Unidas Podemos distintos de Iglesias como Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique.

No obstante, en el caso concreto de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, ha dejado la puerta abierta a su incorporación al afirmar que, salvo el veto a Pablo Iglesias, "todo lo demás es un escenario abierto". "Yo no he hablado de Irene Montero con el presidente, pero les puedo garantizar que Pedro Sánchez fue ayer meridianamente claro y la ciudadanía lo ha recibido positivamente", ha destacado al ser preguntada si contaría con la confianza de Pedro Sánchez.