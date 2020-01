Expósito, desde el Congreso: "Lo de Sánchez con Bildu es indigno y desleal"

Junto al salón de los pasos perdidos del Palacio del Congreso. Delante de un ejemplar de la Constitución firmada por los padres de la Carta Magna y ante la estatua de Isabel II. Es un templo del parlamentarismo, de la democracia y de la Carta Magna.

Aquí hemos vivido uno de los momentos más indecentes seguramente de la historia democrática española tras la intervención de Bildu y de la CUP y el silencio, si no hasta la complicidad, del presidente del Gobierno in pectore Pedro Sánchez. No sólo no ha respondido sino que ha agradecido la actitud de Bildu en boca de su portavoz.

De Bildu se espera cualquier cosa. Ya sabemos que sus amenazas las cumplen y cómo. Que el presidente del Gobierno se baje de los pantalones y no solo no responda sino que agradezca, es mucho peor. Eso es indignidad. Eso es deslealtad