Un exjefe del Estado Mayor del Ejército: "Eliminar el cuartel de Loyola es una concesión política al PNV"

Luis Alejandre, Exjefe del Estado Mayo del Ejército, ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE para analizar esta concesión del Gobierno tras su acuerdo con el PNV: "Cuando me lo han dicho no me lo creía. La enmienda está sacada con nocturnidad y alevosía por el PNV. Ahora me pregunto que si son tan importantes estás viviendas ecológicas, por qué no ofrecen unas nuevas instalaciones a este histórico regimiento en San Sebastián, como dice la ministra que su presencia en la ciudad está garantizada y no es negociable".

En cuanto al papel del PNV en esta decisión, Alejandre no duda que es una decisión claramente política: "El objetivo es claramente político. Si acusamos a veces al PNV que viene a Madrid a trincar y que Bildu viene a Madrid a reventar el régimen, en el fondo aquí coinciden los dos. Los dos tienen objetivos comunes que han ido disimulando más o menos, o ahora que hay un pulso con el Gobierno para ver a quién quiere más. Aquí es donde desde mi dolor veo que vivimos en un estado fallido con un Congreso que cuenta con fuerzas que no tienen ningún peso moral".