Yolanda Díaz: “Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación”

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha afirmado jueves que Unidas Podemosno va a presentar enmiendas sobre el delito de malversación.



"Soy clara. Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación", ha declarado la política a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra este jueves en Bruselas.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó el martes que se pueda reformar el delito de malversación, pero dejó claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción.



Sánchez se refirió a la posibilidad de modificar ese delito en el marco del debate parlamentario sobre la eliminación del delito de sedición en una conversación informal con los periodistas durante la recepción del Congreso con motivo del Día de la Constitución.



Ante la posibilidad de que ERC aproveche la tramitación de la eliminación de la sedición para pedir también que se modifique la malversación, insistió en el argumento del Gobierno y del PSOE de que es necesario esperar a que se presenten las enmiendas y el grupo parlamentario socialista las estudie.



El plazo para presentar las enmiendas sobre la reforma del delito de sedición finaliza el viernes y Díaz ha subrayado que Unidas Podemos tiene "posición propia" y que mañana se conocerán las enmiendas que formule el grupo político.



"Desde luego, sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Lo que estamos haciendo es, como hace muchos meses, trabajando por un país con más derechos, más avanzado democráticamente y, desde luego, ahí nos van a encontrar y ahí verán cuáles son las enmiendas que formulamos", expuso.