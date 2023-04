Yolanda Díaz presenta su proyecto Sumar con el que acudirá a las elecciones generales sin el apoyo de Podemos

"Quiero ser la primera presidenta de nuestro país, la primera de España, porque es el tiempo de las mujeres, tenemos el peso de la historia", con estas palabras, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, anunciaba que se presentaba a las elecciones generales con su nuevo proyecto político, Sumar.

Según sus propias palabras, la política está segura de que el proyecto para que mejore el país y, sea un país "de todos", es, sin duda, el suyo. Un acto que ha contado con el apoyo de muchos de sus compañeros, como el ministo de Consumo, Alberto Garzón, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero que no ha contado con el de Podemos.

A ellos ha querido referirse Yolanda Díaz, aunque no de forma explícita. En realidad, ha hablado de integrarlos en su formación y ha expresado que, hablando, se entiende la gente. "La política con mayúsculas es acordar, llegar a encuentros, como lo hacen las personas normales. De esto va la política. Pero, sobre todo, es nunca renunciar a nuestros sueños" hablaba en el polideportivo.

Un paso adelante de Yolanda Díaz

"Hoy voy a dar un paso adelante, quiero ser la primera presidenta de nuestro país". expresaba la vicepresidenta, refiriéndose a su candidatura para las elecciones generales. Ha reconocido, también, que es una mujer que duda mucho, pero ha considerado que "dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida". "Y hoy humildemente creo que puedo ser útil a nuestro país", ha dicho.



"Lo vamos a conseguir", ha recalcado entre gritos y aplausos de las cerca de 3.000 personas que la han acompañado en el polideportivo Magariños donde ha puesto en marcha el contador electoral con el mensaje "Empieza todo".

Acompañada de representantes de una docena de partidos, entre ellos los ministros Alberto Garzón o Joan Subirats, los alcaldes Joan Ribó y Ada Colau, y el diputado Íñigo Errejón, entre otros, la vicepresidenta ha recordado que ella quiso esperar y lo ha hecho, y en el camino ha sentido la ilusión y la esperanza de "mucha gente que volvía a creer en la cosa pública".

Vestida de blanco, su color fetiche, Díaz ha accedido a la pista del polideportivo junto a otros representantes políticos y se ha hecho la primera foto con miembros de la sociedad civil, entre ellos Carla Antonelli, que aparece sentada en el escenario al lado de la vicepresidenta.

Una candidatura sin Podemos

A pesar de que anoche, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, aseguraba que ambas estaban cerca de encontrar un acuerdo y presentarse juntas, finalmente era Yolanda Dïaz quien acudía sola a presentar su nuevo proyecto político, con el que acudirá a las elecciones generales.

A pesar de que Belarra lo intentó por activa y por pasiva, parece ser que la condición de adherirse a la plataforma de Díaz de celebrar unas primarias, no terminó convenciendo a la vicepresidenta segunda. Razón por la que ningún miembro de Podemos ha terminado por no acudir a su acto de presentación. Lo que, como nos explicaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez, no ha sentado nada bien a los dipitados morados, y que puedes escuchar en este audio.

Audio





Como nos contaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez, los morados admiten que es difícil salir airosos de esta situación. Eso sí, esto podría ser el preludio de una candidatura alternativa encabezada por Irene Montero.