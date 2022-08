Yolanda Díaz dice que Sumar no será "una sopa ni una suma de siglas" como pasó en CyL o Andalucía: "No me interesa eso"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que Sumar no será "una sopa" ni una coalición de partidos de cara a las próximas elecciones generales al tiempo que ha celebrado que "escuchar esté de moda" ahora entre los partidos políticos.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Díaz ha recalcado que Sumar es un "movimiento ciudadano, no una plataforma electoral" y por tanto no está trabajando para "hacer una sopa ni una suma de siglas" puesto que eso ya se ha hecho en el pasado en Castilla y León y Andalucía. "No me interesa nada de eso", ha señalado.

La dirigente 'morada' ha indicado que con este movimiento ciudadano, que arrancará este jueves en O Caurel (Lugo) lo que busca es escuchar, en esta ocasión al "rural vivo", y ha adelantado que en los próximos días dará a conocer los equipos de trabajo que tienen por delante la "tarea de levantar proyecto de país para la próxima década".

Preguntada por si le preocupa el proceso de escucha que también se dispone a poner en marcha el PSOE, que prevé 30 actos de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acercarse a la ciudadanía, Díaz ha dejado claro que no compite con él sino que mantiene una "relación magnífica" y lo que hace es "cooperar".

"Está de moda escuchar", ha destacado, incidiendo en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "también va a escuchar". En su opinión, "quiere decir que esto funciona".

Así las cosas, ha animado a seguir escuchando dado que "el principal problema que sigue teniendo hoy la ciudadanía española es la desafección política y sigue creciendo" y hay una fractura con los ciudadanos que no entienden lo que están haciendo los políticos y no los considera "útiles".

Por último, ha garantizado que si de ella depende "Feijóo no va a llegar a la Moncloa en 2023". "Esto lo puedo hacer desde mi despacho de abogados o desde una convocatoria electoral, no sé cómo va a ser" puesto que ha reconocido que desconoce "en lo que va a acabar Sumar".