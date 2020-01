Xavier García Albiol es entrevistado por Rufián y define a Abascal con una palabra

El exlíder del Partido Popular en Cataluña y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido entrevistado por otro político que se encuentra en sus antípodas ideológicas: el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián, que mantiene desde hace unos meses un canal de entrevistas en Youtube, llamado 'la Fábrica'.

Entrevistar a García Albiol y, una semana antes a Arcadi Espada, le ha costado algunas críticas a Rufián por parte del independentismo más radical, que no tolera que se dé voz al que no comulga con sus consignas violentas

García Albiol explica a Rufián su opinión sobre el procés

En la entrevista, García Albiol y Gabriel Rufián han tratado todo tipo de temas, entre ellos, cómo no, el procés y las sentencias a los líderes independentistas que trataron de acabar con la democracia en Cataluña hace dos años. Sobre ello, el exlíder del PP catalán aseguraba que: "Lo que tú llamas conflicto político yo no lo llamo así. Los políticos somos profesionales. Tú y yo nos decimos de todo pero podemos tomar un café. Pero la sociedad no. De los 2 millones de independentistas hay muchos que solo atienden a emociones. No a debates objetivos".

Albiol dejaba clara también su opinión sobre la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del golpe de 2017: "Una sentencia es una sentencia, un veredicto jurídico. No les toca interpretar si parte del territorio se lo tomará mal. Parte de los catalanes fue engañada. Sabíais lo que iba a suceder. Cuando el Estado reaccionó no hubo quien lo parase".

Unos días, los de septiembre y octubre de 2017 que Albiol nunca olvidará: "Hubo días difíciles. No con metralletas pero hubo momentos en que no tuve miedo físico pero sí inquietud por el presente y el futuro. Lo de la Conselleria d'Economia fue muy grave. Los diputados fuimos humillados por los partidos independentistas. No fue un golpe de Estado con armas pero hubo rebelión".

Rufián pregunta a García Albiol por Cayetana Álvarez de Toledo

En un momento dado, Gabriel Rufián pregunta a Xavier García-Albiol por unas declaraciones de su compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que pedía perdón por considerar que sus compañeros habían sido tibios con el nacionalismo catalán en el pasado. Unas palabras con las que Albiol reconoce no estar de acuerdo: "A veces es poco afortunada. Tuvimos diferencias y discrepé con ella dentro del PP pero no trascendió. Ser del PP en Catalunya es muy difícil y ella no debería decir nada. Han matado 2 concejales del PP catalán. Merecen respeto".

García Albiol da su opinión sobre Albert Rivera, Arrimadas y Santiago Abascal

Al final del programa, Rufián le hace un test a Xavier García Albiol para que defina a algunos políticos con una frase: