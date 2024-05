Vox pide reprobar a Albares en el Congreso por su "nefasta gestión" en política internacional

Vox ha exigido este lunes la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación, José Manuel Albares, alegando que su gestión en política internacional es "nefasta", después de los conflictos diplomáticos con Argentina e Israel.

En la proposición no de ley, los de Santiago Abascal denuncian que, debido a la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, España se ha convertido en un actor "con poco peso en el ámbito internacional". "El ataque continuo que hacen los miembros del Gobierno contra organizaciones que son parte esencial de nuetra seguridad no hace sino restar credibilidad a un Ejecutivo que ya no goza de la confianza de sus aliados", exponen.

Además de las crisis diplomáticas con Argentina e Israel, Vox menciona el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, "la aquiescencia con el régimen dictatorial venezolano" y "el progresivo alejamiento de los aliados naturales de España, como Estados Unidos". Otro ejemplo es "la evidente cercanía y complicidad con el régimen marroquí".

Por todo ello, Vox quiere que el Congreso exprese su rechazo a la política exterior del Gobierno, inste al Ejecutivo a volver a enviar al embajador español a Argentina y a no reconocer al Estado palestino "de forma unilateral", además de manifestar formalmente su apoyo al derecho de Israel a defenderse.