Vox investiga al militante condenado por agresión: "No somos como Podemos con condenados por violación y maltrato"

El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ha garantizado este lunes la limpieza de todos sus candidatos a las elecciones generales y ha asegurado que cualquier militante condenado por un delito flagrante será expulsado, como podría ser el caso del afiliado de Vox en Toledo al que acusan de estar condenado por una agresión a un profesor. "No somos Podemos, que lleva en sus listas a condenados por violación y condenados por maltrato", ha atacado.

Ortega-Smith ha sostenido esta postura en declaraciones a Espejo Público, recogidas por Europa Press, después de que La Marea haya publicado que uno de los miembros de Vox en Toledo, José Ignacio Vega Peinado, fue condenado por pertenecer a un grupo neonazi que agredió a un profesor causándole una discapacidad del 20 por ciento.

"No sé quién es esta persona, no me conozco el nombre de 42.000 afiliados", ha sostenido Ortega-Smith sobre el afiliado de Toledo, pese a que La Marea publica también una fotografía de los dos juntos.

En cualquier caso, ha explicado que el partido abrirá una investigación para esclarecer la situación de Vega Peinado y, en su caso, abrirle expediente disciplinario y proceder a su expulsión. "Somos un partido serio y, si en nuestras filas hay una persona que lleven aparejados esos hechos contrarios a nuestros valores y estatutos, se abrirá expediente y será expulsado", ha garantizado.

"Ya está bien de andar siempre con la misma matraca --ha continuado Ortega-Smith-- Ni somos fascistas, ni la ultraderecha, ni comemos niños, ni totalitarios". "Los españoles ya no se creen este cuento chino de que hemos venido las hordas de Vox", ha insistido.

El 'número dos' del partido liderado por Santiago Abascal ha defendido además que Vox es la única formación política que está en los tribunales defendiendo la Constitución y la democracia, en alusión a su figura de acusación popular en el juicio al 'procés' en el Tribunal Supremo.

"Al resto de partidos se les rasgan las vestiduras hablando de democracia pero miran para otro lado cuando se da un golpe de Estado", ha reprochado.