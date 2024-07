Vox entiende pero critica el "apego al sillón" de su consejero en el Gobierno extremeño

Vox entiende, pero critica el "apego al sillón" y a la "posición de poder" de su consejero en el Gobierno de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, quien este viernes ha decidido continuar en el gabinete de la presidenta popular María Guardiola y abandonar las filas de la formación de Santiago Abascal.

"Era una posibilidad", ha admitido el eurodiputado y miembro de la dirección nacional del partido, Jorge Buxadé, en una entrevista en TVE, en la que ha advertido de que los pactos de Vox con el PP en los ayuntamientos también podrían estar en peligro si estos se hacen "cómplices" de la inmigración ilegal.

Buxadé ha señalado que comprende "perfectamente desde el punto de vista personal" que Higuero se quiera quedar dentro del Gobierno extremeño, pero ha subrayado que "desde el punto de vista político la decisión de Vox es clara".

Ha descrito como un "ejemplo de coherencia" la salida de los gobiernos autonómicos tras aceptar las comunidades el reparto de menores migrantes no acompañados, ya que "la lucha contra la inmigración ilegal, masiva y descontrolada es esencial en el programa político de Vox".

Y, en este sentido, ha avisado de que si alguno de los ayuntamientos donde gobiernan en coalición con el PP, se hace "también cómplice de esa política de dispersión de la inmigración ilegal por el territorio nacional, pues evidentemente seremos coherentes".

No obstante, ha puntualizado que los gobiernos municipales no tienen ninguna responsabilidad en política migratoria y no han intervenido en el reparto de menores por las comunidades y ha asegurado que los acuerdos locales "siguen vigentes".

"Si el señor (Alberto Núñez) Feijóo no quiere, no están en peligro", ha advertido.

Preguntado por el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, uno de los cuatro de Vox que dejará su cargo por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Buxadé ha negado que esté incómodo con la decisión.

"Es normal que estuviese triste, pero es triste por la decisión del PP (...), porque Feijóo le dice al presidente regional de Valencia lo que tiene que hacer poniendo fin al gobierno que ayer mismo, por ejemplo, había aprobado la Ley de Concordia", ha afirmado.

Y ha insistido en que el semblante de Barrera "por supuesto no es por la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional" que, según ha afirmado, ayer celebró una de sus reuniones de "mayor calidad personal y política".

Fue, ha señalado, una "reunión de familia" en la que todos se abrazaron y hablaron "con tranquilidad" fijando posición y se puso de manifiesto "lo bien que se había hecho a pesar de las dificultades" en los gobiernos de coalición con el PP.