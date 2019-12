Vox Cádiz se 'olvida' de Baltasar en su felicitación navideña y desata las críticas de las redes

Vox Cádiz ha desatado las criticas de las redes sociales. El motivo ha sido la sorprendente postal navideña con la que el presidente del grupo municipal, Juan Carlos Sanz, ha deseado unas felices fiestas de Navidad a sus votantes. "D. Juan Carlos Sanz Martín (Presidente de Vox Cádiz) y todo el equipo del comité ejecutivo provincial de Vox, queremos darte las gracias por tu esfuerzo y dedicación a este gran proyecto del que formamos parte, y desearte de todo corazón una Feliz Navidad y un próspero año 2020", esto es lo que se puede leer en la criticada felicitación.

No obstante, lo que ha desatado las críticas de las redes no han sido las palabras empleadas sino la ilustración que se puede apreciar en la postal navideña firmada por el presidente de Vox Cádiz, Juan Carlos Sanz. Los Reyes Magos son los protagonistas de la criticada postal navideña, son tres tal y como siempre nos lo han contado pero con un detalle que no ha pasado desapercibido, y es que los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) son todos del mismo color.

A pesar del revuelo que ha causado la felicitación en las redes esta no ha aparecido en las cuentas oficiales del partido. La imagen escogida ha sido la de un portal de Belén en el que se ve a la Virgen María, San José y el Niño Jesús.

Reacción en las redes

Desde que la felicitación navideña se convirtió en viral las redes no han tardado en reaccionar. Estas son algunas de ellas.

Feliz Solsticio, os dejo una foto de los Magos de Oriente, que los de vuestra felicitación no son. pic.twitter.com/j9xQqXhZrj — Eva M. India��۞�� (@Eva_M_India) December 11, 2019

@quiquepeinado y, por arte de magia, Baltasar desapareció... ����‍♂️ — Jose González (@chuso_30) December 11, 2019