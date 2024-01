Votación de la ley de amnistía en el Congreso, en DIRECTO | Junts amenaza con tumbarla

15:37 | Catalán Higueras, diputado del Grupo Mixto por UPN- "Los españoles vamos a ser menos iguales ante la ley, el gobierno va a humillar el estado de derecho. Hay dos tipos de terrorismo para el Gobierno, el de los demás, el malo, el de los sus amigos, el bueno".

15:27 | Pilar Valluguera, del Grupo Republicano. "Sabemos lo que es el Estado español, sabemos que no sería precisa una amnistía, porque no hubo ningún delito, vuelvo a decirlo, se inventaron la sedición y tuvieron que hacer unas operaciones jurídicas que sonrojan a cualquiera. El error viene de no entender que la defensa a la autodeterminación no va a cesar nunca. Nosotros no vamos a parar" decía.

15:19 | Habla Miriam Nogueras, diputada por Junts. En catalán asegura que "este texto es un punto de partida, pero agotarán todas las vías para conseguir no dejar a nadie atrás. Si podemos corregirlo, evitémoslo. Pueden votar a favor a nuestras enmiendas, o combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan. Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos" decía.

Asegura, que "la represión nos está pasando por delante y no hacemos nada. El Juez Aguirre reabre una causa antes de la votación y, ¿no hacemos nada? El juez García Castellón se saca los delitos del bolsillo, ¿no hacemos nada? Hoy, el Gobierno español debería demostrar toda su autoridad ante estos hechos inaceptables, pero se dejan arrastrar por la estética y los titulares"

Dice, que "la amnistía no deje a nadie atrás, que repare la represión que el independentismo sufre desde hace muchos años. Aprovecho para dejar defendidas nuestras enmiendas. Detener la represión a medias no es detenerla" expresaba.

"No encuentro otra explicación del PSOE, no están preparados para romper con el franquismo, que está instalado en muchas instituciones del Estado y solo depende de ellos erradicarlo. Hoy van a por nosotros, pero mañana irán a por ustedes. No han protegido a las víctimas de esta represión, dicen que no aceptan las enmiendas por miedo a que la justicia europea impugne la ley, ¿en serio lo que les da miedo es eso? Asumimos toda la responsabilidad, llevamos seis años demostrando cómo actuar, ahí no hay Marchenas ni Aguirres, no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido"

"Mientras los catalanes no seamos libres, seguiremos luchando" sentenciaba.

15:10 | Toma la palabra Mikel Legarda, del PNV, que carga contra el Partido Popular en defensa de la ley de amnistía. "Dice el PP que es un pago político para evitar la alternativa política. Recordar al PP que la frustración de sus expectativas deriva de su incapacidad para alcanzar las mayorías suficientes necesarias"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

15:02 | El partido de Puigdemont exige más garantías de que el prófugo de la justicia vaya a ser amnistiado. Fuentes populares aseguran a COPE que en el debate de esta tarde Feijóo defenderá la dignidad de los jueces que están investigando las distintas derivadas del procès.

15:01 | Pero a esta hora desconocemos si este primer trámite saldrá adelante. Junts asegura que votará en contra de la norma si no se introducen los cambios suficientes como para evitar que la Justicia siga persiguiendo al fugado Puigdemont. Ahora mismo dos jueces le están investigando por terrorismo y por sus vínculos con Putin. Pincha para leer más...

15: 00 | Arranca en el Congreso el pleno que debe dar luz verde a la futura ley de amnistía al procès.

14.55 | La Línea editorial COPE de hoy, sobre la ley de amnistía: El esperpento llega al Pleno del Congreso. Sigue leyendo...

Audio





14.45 | Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de hoy analizando la ley de amnistía que hoy aterriza en el Congreso para su aprobación: “Cada minuto se desvela un detalle en cuanto a la red de injerencia rusa con presencia en Cataluña". Sigue leyendo...

Audio





14:45 | Bienvenidos al directo en el que podrás seguir minuto a minuto el pleno que debe dar luz verde a la futura ley de amnistía al procès.