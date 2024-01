Junts no votará a favor de la ley de amnistía si el PSOE se niega a modificarla

La dirección de JxCat ha advertido al Gobierno y al PSOE, horas antes de que comience el Pleno del Congreso, de que no votará a favor de la proposición de ley de amnistía, si los socialistas no aceptan cambios para blindarla ante posibles intentos de "boicot" por parte de "diversos estamentos judiciales".



Así lo ha anunciado JxCat en un comunicado, después de que la dirección ejecutiva del partido haya celebrado esta mañana una reunión extraordinaria, a pocas horas de que el pleno del Congreso debata la proposición de ley de amnistía.



"Junts siempre ha defendido que la ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", alerta.



Sigue habiendo negociaciones, añade el comunicado, y JxCat negociará "hasta el último minuto para introducir cambios para alcanzar estos objetivos", pero si estas modificaciones "no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley", advierte.