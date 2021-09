El volcán de La Palma vuelve a rugir y a arrojar humo y lava tras un parón de horas

Tras unas horas de calma, el volcán de la isla de La Palma vuelve a registrar una gran columna de cenizas, acompañada de algunas explosiones esporádicas que han durado unos cinco minutos y que se han podido escuchar a kilómetros de distancia, según ha podido comprobar Efe.

La actividad ha vuelto a hacerse patente a las 11:00 hora local después de que la emisión de cenizas y humo hubiera cesado a las 8:30 hora local canaria tras de una noche de constantes explosiones.

El Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan, acaba de confirmar a través de su cuenta de twitter que el cono principal del volcán vuelve a emitir lava.

Imágenes de la erupción hace unos minutos. Se confirma también la reemisión de lava en el cono principal / Images of the eruption a few minutes ago. The re-emission of lava in the main cone is also confirmed #LaPalmapic.twitter.com/bAWqgXu4VH