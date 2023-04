VÍDEO: Robles critica el "patriotismo de pulsera" del PP y recuerda a Ayuso y Almeida que Madrid "no es suyo"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado el "patriotismo de pulsera" del Partido Popular por "criticar a España en Bruselas" y ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que Madrid "no es suyo".

Así lo ha expresado Robles en su intervención en la presentación de la candidatura socialista de Reyes Maroto a la Alcaldía de la capital, donde también ha reivindicado el trabajo diario de los socialistas por España y por Madrid.

En este sentido, ha lamentado que al PP "no le gusta que España tenga presencia en Europa" y ha avisado de que "no hay nada peor que ver a un partido de la oposición que va a criticar a España en Bruselas".

"En vez de estar todos juntos arrimando el hombro, van a trabajar para destruir lo que España está realizando. Y luego hablan de patriotismo, pero ¿qué patriotismo es eso? ¿patriotismo de pulsera?", ha cuestionado Robles.

Así, ha advertido al PP de que España y la bandera "es de todos", "no de ellos", al igual que Madrid "no es" de Ayuso y Almeida, "es de los madrileños".

En concreto, Robles ha incidido en que la capital "necesita un cambio" que viene de la mano de Reyes Maroto frente a un Almeida "que primero estaba con Casado, después pendiente de lo que hiciera Ayuso y ahora está con Feijóo" mientras "no sabe muy bien si Ayuso va a terminar con Feijóo o no".

"Yo no sé si a Feijóo lo va a cambiar Ayuso. No lo sé. Y no me importa, porque usted se tiene que ir, porque usted ha demostrado que no está trabajando por y para Madrid, sino pensando en su futuro personal", ha agregado en un mensaje a Almeida.

De este modo, ha tildado de "absolutamente imprescindible" que haya un nuevo equipo de gobierno que apueste por una capital "dialogante y tolerante", donde "no haya confrontación". "A mí no me gusta insultar, no me gusta confrontar, no me gusta descalificar como se hace desde aquí en Madrid, en la Comunidad y en la Alcaldía. A mí me gusta lo que hacemos los socialistas, trabajar, trabajar cada día", ha apostillado.

De este modo, ha resaltado que "el trabajo es lo que hace que las sociedades cambien" y no "cuando por la mañana un alcalde y una presidenta de la Comunidad buscan ver qué frase puede decir para hacer de menos al otro".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/764558/1/robles-critica-patriotismo-pulsera-pp

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06