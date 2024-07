VÍDEO: Feijóo arremete contra Vox por "pasarse de frenada" y le pide que no "entorpezca la gobernabilidad" en las CCAA

MADRID, 12 (OTR/PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra Vox este viernes por su "disparatado movimiento" de romper los pactos autonómicos con el PP, pero le ha pedido que "no entorpezca la gobernabilidad en las comunidades" ni "tampoco el cambio político en España porque es imparable".

"Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención", ha declarado, para señalar que este paso de Vox no les "desvía" de su objetivo de servir a los españoles y de seguir "ofreciendo una alternativa sólida y útil al actual gobierno de España".

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios después de que este jueves la dirección nacional del Vox acordase romper los pactos autonómicos con Vox en cinco comunidades y pasar a la oposición escudándose en el 'sí' del PP al reparto de menores migrantes. El presidente de Vox, Santiago Abascal, culpó directamente a Feijóo de esa decisión y habló de "estafa".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/890533/1/feijoo-arremete-contra-vox-pasarse-frenada

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06