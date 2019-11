Víctimas de ETA, sobre las palabras de Zapatero: "Acabaremos creyendo que los asesinados estaban bien muertos"

Las palabras con las que José Luis Rodríguez Zapatero ha descrito a Arnaldo Otegi han causado un revuelo inesperado. Este ha afirmado que cuando se gestó la tregua con ETA la contribución del político de EH Bildu fue "decisiva" para "poder ver el final de la violencia". Y precisamente por estas palabras y mucho más, hemos preguntado a Carmen Ladrón, abogada de la AVT y a María Caballero, teniente de alcalde del ayuntamiento de Pamplona e hija del asesinado por ETA Tomás Caballero.

"Personalmente me parece muy lamentable viniendo de un expresidente del gobierno", ha asegurado Caballero. "Quien ha sido parte del problema quieren vendérnoslo como parte de la solución", continuaba la edil de UPN. Por su parte, Carmen Ladrón, valoraba las palabras de Zapatero como "ofensivas" y aseguraba que les "han causado un especial dolor". "Legitimar a Otegi para nosotros es de extrema gravedad, se trata de blanquear el pasado criminal", explicaba la abogada de la AVT.

El caso de María Caballero es más acusado si cabe y su incomprensión con las palabras del socialista se extendía a los pactos del PSOE con Bildu tanto en Navarra como a nivel nacional, donde se espera que Sánchez busque su abstención de alguna forma. "Con el PSOE siempre hemos compartido pancarta y lucha contra ETA. No concibo que estén intentando blanquearlos [ETA] para perpetrarse en los sillones".

"Escuchar a un expresidente del gobierno alabar la figura de un terrorista condenado y de un político, si es que le podemos llamar político, que a día de hoy sigue justificando el asesinato, la extorsión y la amenaza que durante años ha ejercido ETA, además de doloroso, nos parece extremadamente grave", insistía Carmen Ladrón, desde su experiencia como abogada de AVT.

La hija de Tomás Caballero, asesinado por la banda terrorista hace ya más de 20 años, concluía de la siguiente manera: "Esto es de ayer, es la historia reciente de este país. Durante muchos años hemos estado, codo con codo, llorando junto con los socialistas. No ha pasado tanto tiempo", repetía Caballero para finalizar con esta reflexión: "Nos quieren hacer pensar que lo que pasó, no pasó y, al final, vamos a acabar creyendo que los asesinados estaban bien muertos y que hay que olvidarlos. Por ahí no vamos a pasar".