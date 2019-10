Vicepresidente catalán pide acabar con la violencia para "no regalarles 155"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha pedido esta noche a las personas que participan en los actos de protesta contra la sentencia del "procés" que "se alejen de las actitudes violentas" para "no regalarles un 155 encubierto".

En su cuenta oficial de Twitter, Aragonès ha instado también a "defender a nuestros ciudadanos y a nuestras instituciones".

"No les regalemos lo que buscan. No les regalemos un 155 encubierto. Tenemos que defender a nuestros ciudadanos y a nuestras instituciones. Alejémonos de todas las actitudes violentas y depuremos las acciones no justificadas", ha pedido en un tuit publicado a las 23.19 horas, tras una jornada que ha finalizado con enfrentamientos entre la policía y manifestantes independentistas.