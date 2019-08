La verdadera historia de esta familia de la que se ha hecho eco Echenique

Juan Miguel es el propietario de la papelería El Doncel, ubicado en el barrio de Carolina, al norte de Alicante, en la Comunidad Valenciana. El pasado cinco de agosto su hija Astoria decidió lanzar en Twitter una especie de campaña informativa para promocionar el negocio, que en los últimos tiempos está obteniendo pérdidas económicas, después de 18 años en funcionamiento. En el mensaje, como toda buena campaña que se precie, se busca ganar adeptos y potenciales clientes: “Esta es la papelería de mi padre (Alicante) no tiene seguidores ni nada en tw y es su primera publicación. El negocio no va muy allá, por lo que si podéis compartir dando rt o siguiendo estaréis bendesidxs por siempre jamás. Gracias.”

El propio Juan Miguel ha comentado en COPE.es que las grandes superficies está provocando que el pequeño negocio se esté estancando, entre ellos el suyo: “Ahora que llega el momento de comprar los libros del nuevo curso escolar, se nota mucho las pérdidas. De momento la campaña publicitaria no está teniendo efecto pese a su buena acogida, pero hay que tener en cuenta que lleva muy poco tiempo, y que estamos en el mes de agosto. Eso se nota mucho.”

Lo que no podían esperar ni Juan Miguel ni su hija, es que una de las personas que iban a compartir su mensaje por las redes sociales es el diputado de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. Un hecho que ha sorprendido a los propietarios del establecimiento alicantino: “No tenemos ningún tipo de vínculo con él. Me ha comentado mi hija que lo había compartido y he flipado. Toda buena acogida es bienvenida, desde luego. De momento no le hemos contestado. No sé si lo haremos. La pena es que no viva en Alicante. De momento no ha venido”, reconoce Juan Miguel entre risas.