Valents se reivindica como "la UPN catalana" que agrupa el constitucionalismo

La líder de Valents, Eva Parera, ha reivindicado este sábado su nuevo partido como "la UPN catalana", un proyecto político que tiene "las puertas abiertas" a todos aquellos constitucionalistas en Cataluña que defiendan "la convivencia y el respeto a la ley y el orden" frente al independentismo.

Valents, que este sábado ha celebrado su acto de presentación en el Born Centre de Cultura i Memòria, es la refundación de la marca Barcelona pel Canvi creada por Manuel Valls, ahora bajo el liderazgo de Eva Parera, que ocupa uno de los tres escaños en el Parlament obtenidos por el PP de Cataluña en las elecciones del pasado año.

Pese a que Parera -como independiente- comparte bancada con el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, los populares observan con recelo la expansión de Valents, que en las últimas semanas ha absorbido a excargos de Ciudadanos en sus filas y se presenta como punto de encuentro del constitucionalismo catalán.

"Para que todo el mundo lo tenga claro: bienvenidos a la UPN catalana", ha proclamado Parera, invocando la experiencia de la Unión del Pueblo Navarro, la fuerza política de referencia del centroderecha en Navarra, que durante años ha mantenido su alianza electoral con el PP.

Después de que en las últimas semanas Valents haya incorporado a sus filas a excargos de otros partidos constitucionalistas, como los exdiputados de Cs Jean Castel y Jorge Soler, Parera ha redoblado sus llamamientos a reforzar el partido con nuevas adhesiones.

"Las puertas de Valents están abiertas para todos los que crean en la democracia, la convivencia, el respeto a los demás, el respeto a la ley y el orden. No nos importa de dónde venís, no nos importa dónde habéis estado", ha afirmado.

Según Parera, "no se trata de partidos, ni de siglas, ni de nombres propios, se trata de caminar juntos con la gente, de llegar a los ayuntamientos para rescatarlos del secuestro identitario al que los han sometido".

En su intervención en el acto, al que han acudido representantes de diferentes entidades civiles constitucionalistas, como Societat Civil Catalana o S'ha Acabat!, Parera ha apostado por "acabar de una vez con las campañas de acoso y del miedo" del independentismo, ya que "Cataluña no les pertenece".

"Aquí estamos y aquí seguiremos, y no daremos ni un paso atrás", porque "no queremos ser tratados como catalanes de segunda", ha dicho Parera, que ha reclamado que "el Gobierno del Estado no vuelva a depender de ERC o Bildu".

Valents quiere que los independentistas "sean irrelevantes en la gobernabilidad de Cataluña y de España", ha destacado Parera, que ha exclamado: "Basta de tanta hipocresía, equidistancia, miedo, complejos y eslóganes políticos", porque, "cuando llega el momento de la verdad, tiemblan las piernas por miedo a lo que dirán a la hora de hacer un pacto o una votación".

En el acto también ha intervenido Joan López Alegre, exdiputado del PPC en el Parlament y firmante del manifiesto por la unidad del constitucionalismo en Cataluña, que ha denunciado que "los verdaderos exiliados catalanes son todos los empresarios que se han tenido que ir huyendo del separatismo".