Vacunas y nuevas variantes: "El punto fuerte de estas vacunas es evitar los síntomas más graves"

Un estudio de la Universidad de Oxford infroma de los efectos de las vacunas frente a la variante Delta y muestra que las vacunas podrían perder fiabilidad desde las 3 semanas.

Si bien es cierto, a priori, las vacunas basadas en vector como AstraZeneca, tienen una duración ligeramente mayor a las vacunas de ARNm. El estudio mencionado, dictamina que 90 días después de una segunda dósis de la vacuna Pfize-BioNTech o AstraZeneca, su eficacia en la prevención de infecciones se había reducido al 75% y 61% respectivamente, cuando antes era del 85% y del 68%, respectivamente.

Un problema complejo

Desde COPE.es hemos podido charlar con nuestro virólogo de confianza, Estanislao Nistal, profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo.

"Lo que se denomina carga viral no es lo que pensamos. No es si hay virus o no, ellos no miden si hay más virus que infecte células o menos virus que lo haga. Lo que hacen es cuantificar mediante una PCR cuanto material génico hay en un paciente. Lo cual no significa que ese virus o que ese material génico provenga de virus infectivo. Puedes tener mucha carga de material génico del virus y no tener una carga viral infectiva" explica el virólogo. Según Estanislao, este concepto que los clínicos no han incorporado y los virólogos conocen bien.

Las vacunas tienen más o menos ese papel, explica. "Tú cuando te infactas puede que el virus se reproduzca pero la inmunidad celular ataque a las células infectadas y por consiguiente siga habiendo material génico. Eso no desaparece y permanece latente, pero ya no es funcional" comenta Estanislao.

Respecto a la efectividad de las vacunas, también se ha pronunciado el virólogo. "En el estudio se mide cuánto bajan los anticuerpos al cabo de tres meses. En todas ellas bajan, pero curiosamente y pese a las críticas, en AstraZeneca es donde menos baja. Todo esto es entrecomillado, porque solamente se mira respuesta de anticuerpos" relata.

"Con la variante Delta puedes tener tanto material genético te vacunes o no, lo que se denomina carga viral. Una cosa es el pico y otra es la amplitud de la producción del material génico. Eso no se suele tener en cuenta y con las vacunas se reduce" afirma el virólogo.

"La vacuna que tenemos es para esta temporada. El debate está en si se debe hacer una nueva vacuna o no de cara a los próximos años. Si el objetivo es prevenir infección, está claro que tenemos que hacer una vacuna nueva cada año, pero si te fijas en la prevención de enfermedad grave, estas vacunas funcionan" sentencia el virólogo Nistal.

La verdadera pregunta es que pasará con la gente mayor. Porque a ellos habrá que vacunarles en función de cada variante y cada zona.