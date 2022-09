Urkullu a Bildu: El reto es lograr un consenso sobre un autogobierno "viable"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha "renunciado" a actualizar la relación entre Euskadi y el Estado, pero considera que hay que actuar "desde un principio de realidad" y por ello "el gran reto es intentar conseguir entre los vascos el mayor consenso en torno a un gran proyecto de autogobierno que sea viable".

Así ha respondido el lehendakari en el pleno de control del Parlamento Vasco a la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que cree que Urkullu sí ha renunciado a lograr más autogobierno y ha lamentado que no se haya celebrado la consulta sobre este tema a la que se comprometió en 2015.

"La respuesta que me da es muy escasa", le ha dicho Iriarte, que ha recordado que el Parlamento llegó a un acuerdo sobre autogobierno en la pasada legislatura en la que todos los grupos "se dejaron pelos en la gatera", pero que luego no ha tenido recorrido.

La mayoría de la sociedad vasca "quiere otro estatus" y es necesario abrir un debate sobre este tema, ha añadido la portavoz abertzale, que ha lamentado que entre los cinco acuerdos de país que el lehendakari ofreció la semana pasada en el pleno de Política General ninguno fuera sobre autogobierno.

Este le ha respondido que "corresponde a los grupos parlamentarios proponer más pasos" y al Gobierno Vasco exigir el cumplimento del Estatuto, aunque ha señalado que completar el autogobierno "reconocido" en el texto estatutario "no es el último paso".

Ha recordado en este sentido que el propio Estatuto recoge que "su aceptación no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal hubieran podido corresponderle en virtud de su historia y que podrán ser actualizados en virtud de lo que establezca el ordenamiento jurídico".

"No hemos renunciado a nuestra capacidad de decidir la actualización de nuestro marco de relación con el Estado. No renuncio a lo que como lehendakari he planteado en esta Cámara: derechos históricos, nación foral, singularidad del autogobierno vasco, modelo de relación confederal, directiva de claridad o Concierto político. He propuesto modelos y vías democráticas para avanzar en la solución de conflictos políticos", ha argumentado.

El lehendakari ha considerado que hay que "seguir avanzando" en el autogobierno "con el mayor grado de acuerdo posible" y sobre la "base sólida" de los derechos históricos, el modelo propio de autogobierno y la bilateralidad, conceptos que podrían "formularse por ejemplo en un concierto político".

"La reforma del Estatuto debería ser una verdadera renovación y fortalecimiento de su naturaleza pactada", ha añadido el lehendakari, que ha considerado que "el gran reto es intentar conseguir el mayor consenso entre los vascos en torno a un gran proyecto de autogobierno que sea viable" y que se construya "desde un principio de realidad".

Urkullu ha considerado en todo caso que en este momento las preocupaciones de la sociedad vasca no se centran en el autogobierno, sino en las "consecuencias de una crisis de circunstancias excepcionales".