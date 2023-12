Unos 600 atletas participan el domingo en XXVI Cross Popular Ciudad de Jaén

Unos 600 personas participarán el próximo domingo en Cross Popular Ciudad de Jaén, "un clásico del atletismo" en la provincia que alcanza su vigésimo sexta 26 edición y que supone, además, la penúltima prueba puntuable del Circuito Andaluz de Campo a Través.

El concejal de Deportes, José María Álvarez, junto el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha presentado este viernes esta cita, prevista a partir de las 9,45 horas en el circuito habilitado junto al campo de fútbol Sebastián Barajas.

El edil ha invitado a la ciudadanía a no perderse la cita. "Estamos convencidos, como en las últimas carreras, de que va a hacer muy buen tiempo para que se pueda disfrutar del deporte de Jaén, que goza de muy buena salud, sobre todo, en este caso, el atletismo y que puedan participar como aficionados para ver una serie de pruebas que, seguro, nos van a dejar muy buen sabor de boca", ha dicho.

Hidalgo, por su parte, ha señalado que "esta cita es de las que los atletas se ponen en la agenda, además, con la intención de mostrar su mejor versión". "Estoy seguro de que el domingo vamos a vibrar, vamos a disfrutar, con esta vigésimo sexta edición del Cross Popular Ciudad de Jaén", ha afirmado.

La competición que organiza el Patronato Municipal de Deportes con la colaboración de la Diputación y el patrocinio de Aleygo se disputará en las categorías, tanto masculinas como femeninas, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veteranos, veteranos cross largo y corredores con algún tipo de discapacidad, además de la absoluta masculina cross corto.

Las distancias varían en función de la edad de los corredores y van desde los 500 metros que deberán completar las atletas menores de diez años a los 9.700 de los participantes en las categorías veteranos cross largo y absoluta. Habrá tres circuitos. El pequeño será de 500 metros; el mediano, de 950 metros y el grande, de 2.100 metros.

Alberto Casas y María del Mar Reyes, ambos del Unicaja, llegan a la competición de la capital como líderes de la clasificación en categoría sénior tras la disputa de las cuatro primeras pruebas del Circuito Provincial de Campo a Través, que este año han reunido a 1.900 corredores y corredoras.

Los vencedores de la última edición del Cross Popular Ciudad de Jaén fueron el citado Alberto Casas y Cynthia Ramírez. Tras esta prueba en la capital, el circuito provincial se cerrará el próximo 21 de enero en La Garza de Linares.