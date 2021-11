Unas 3.000 personas dicen "basta" a las violencias machistas en las calles de Barcelona

Los organizadores critican la falta de recursos y acompañamiento por parte de las instituciones

Unas 3.000 personas, según fuentes municipales, se han manifestado la tarde de este jueves por las calles del centro de Barcelona, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para criticar "la justicia patriarcal y para decir basta a las violencias machistas".

Convocadas por el colectivo Novembre Feminista, de Ca La Dona de Barcelona, la protesta ha empezado a las 18.30 horas en la calle Passeig de Gràcia con Provença, cortando el tráfico a su paso, y ha terminado pasadas las 20 horas en la plaza Catalunya, donde han leído un manifiesto y han hecho actuaciones musicales.

En declaraciones a Europa Press, una de las representantes de de Novembre Feminista Montse Cervera ha manifestado que hay avances en leyes y propuestas pero "en el día a día todo queda pendiente", al considerar que hay falta de recursos y acompañamiento por parte de las instituciones.

En el manifiesto, el colectivo ha recordado que, en datos de 2016, más del 64% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido alguna violencia a lo largo de su vida y que unas 23.000 mujeres al año han sufrido algún episodio de acoso sexual en el trabajo.

VIOLENCIA EN "NUMEROSAS FORMAS"

Sobre estas violencias, han especificado que se expresan en "numerosas formas" desde los asesinatos, la violencia vicaria o el acoso sexual hasta las violencias institucional, digital, económica u obstétrica, entre otras.

También han señalado que la violencia institucional "más fuerte y muy generalizada es la ejercida por el sistema judicial", por lo que han reclamado cambios estructurales para la prevención, atención y reparación de todo tipo de violencias machistas.

Además, han advertido de que la violencia económica e institucional está aumentando la precariedad laboral, agravada por la Covid-19, y que se da "en forma de discriminación salarial, de paro o de jornadas parciales no deseadas", entre otras.

AMBIENTE FESTIVO Y REIVINDICATIVO

Los manifestantes, que han levantado pancartas con lemas como 'Stop Violencias Machistas', 'Ni una menos' y 'Hartas de que nos acosen', se han parado delante de La Pedrera, donde ha actuado una compañía de teatro y se han organizado batucadas feministas.

Una vez han terminado las batucadas, un camión del colectivo Novembre Feminista con altavoces y música se ha dirigido lentamente hacia plaza Catalunya, mientras los manifestantes gritaban 'Me cuidan mis amigas, no la policía', 'Hermana no estás sola' y 'La culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía'.

Algunos de los manifestantes, durante la marcha hacia plaza Catalunya, han encendido velas en recuerdo de las mujeres asesinadas a manos de un hombre.

Desde el camión del colectivo han sonado canciones como 'Girls just wanna have fun' de Cyndi Lauper y se han versionado canciones como 'Jueves' de Oreja de Van Gogh reivindicando el feminismo.