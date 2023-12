Unas 300 personas exigen en Plaza Nueva al alcalde "el fin del desmantelamiento de las políticas de memoria"

Alrededor de 300 personas se han concentrado en la mañana de este sábado en la Plaza Nueva de Sevilla para exigir al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, "el fin del desmantelamiento de las políticas de memoria histórica y democrática".

En un manifiesto leído por el profesor Javier Pérez Royo, los manifestantes han requerido al alcalde hispalense la continuación de las exhumaciones, comenzando por la fosa Monumento, para lo que hay presupuestado cerca de 400.000 euros en las cuentas municipales de 2023, así como la reapertura de la Oficina de Memoria y las obras del archivo y museo de Ranilla.

Con el título de '¡Alcalde, no mientas!' y el añadido '¡Cumple las Leyes de Memoria Democrática!', los activistas de la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia han expuesto que "el actual alcalde de Sevilla miente cuando dice que no ha suprimido ninguna de las actuaciones en marcha. La realidad es que ha paralizado por completo todas las políticas públicas en materia de Memoria Histórica y Democrática".

Según los manifestantes, algunos ejemplos de esta paralización serían que el Ayuntamiento "no ha iniciado el proceso de exhumación de la fosa Monumento, pese a disponer de un presupuesto inicial para ello consignado en los presupuestos municipales de 2023; ha dejado sin actividad la Oficina Municipal de Memoria Histórica; ha anulado el dispositivo establecido para la recogida de muestras de AND; no ha dado ni un solo paso para proseguir el proyecto archivístico y museológico deRanilla; y no ha atendido la solicitud de reunión que le han presentado varias veces las organizaciones memorialistas".