Una encuesta europea concluye que consumir noticias en redes de fuentes no fiables, confunde al usuario

Se dice que estamos en la sociedad de la información, que cualquiera puede contar una noticia, que todo está en la red, pero una encuesta realizada en 17 países europeos ha concluido que los ciudadanos que se informan a través de medios de comunicación tradicionales, ya sea radio, televisión prensa o medios digitales, tienen un mayor conocimiento que los que no lo hacen, incluso si acuden a ellos de forma esporádica.

28 mil ciudadanos europeos han participado en este estudio y de todos ellos, independientemente de cual es su país, los usuarios de medios tradicionales tenían mucha más información que los que se lanzaban a consumir sin discriminar la fuente.

Ana Sofía Cardenal, investigadora en los estudios de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad Oberta de Cataluña, nos ha contado que han constatado la existencias de “una serie de perfiles de usuarios entre ellos la gente que tiende a consumir más medios tradicionales y esto está asociado en todos los países con un mayor conocimiento”. No han entrado en las razones pero el grupo de trabajo si ha debatido sobre ellas. Y concluyen que “los procesos de selección de información más profesionalizados y contrastados, redundan en un mayor conocimiento, es verdad que la gente que se expone a medios tradicionales, se expone a una visión de lo que sucede más equilibrada, donde se confrontan todos los lados sobre un mismo evento”.

El estudio identifica cinco perfiles de consumidor de noticias: minimalistas, tradicionalistas, buscadores de noticias en línea, consumidores a través de redes sociales y superconsumidores. Es en este último perfil dónde los investigadores ponen el acento, “son aquellos que consumen información de forma compulsiva y de todas las fuentes-explica Cardenal- están asociados en todos los países también con perfiles con menor conocimiento”. Los investigadores entienden que “posiblemente esto se debe a que no tenemos la capacidad de procesar tanta información, o no discriminan, no priorizan unos medios sobre otros. El que consume de todo no consigue procesar y digerir tanta información”.

El auge de las redes sociales, los portales de internet y la accesibilidad permanente a la red a través de los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, incide el estudio, han propiciado un consumo permanente de noticias e informaciones que puede perjudicar de forma grave la calidad de la información que reciben los usuarios, porque “generan mucho ruido, y esto puede hacer que este tipo de consumidores tan intensos en búsqueda de información estén confundidos”.

La profesora Cardenal explica que en los países donde los medios de comunicación tradicionales son muy fuertes “estos generan un ecosistema que limita el consumo de información generada por fuentes no fiables.