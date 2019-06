Una concejal del PSC promete entre lágrimas presionar a Sánchez para indultar a los políticos presos

El independentismo catalán aprovechó la jornada de proclamación de alcaldes de este sábado para protagonizar nuevos actos de protesta e intimidación. El ejemplo más evidente se pudo ver en Santa Coloma de Farners (Gerona). La situación política en dicho municipio fue especialmente dantesca debido a que el propio presidente Torra presionó a los miembros de JxCAT para romper su acuerdo con el PSC y acabar pactando con ERC. El grado de crispación fue tal que la propia hermana de Quim Torra se levantó de su silla entre el público y arrancó la foto del president del Ayuntamiento.

En el mismo acto, la candidata del PSC a la alcaldía Bea Ventura se echó a llorar cuando desde el público le enseñaron una foto de la ex consejera de Trabajo y Servicios Sociales Dolors Bassa, juzgada y en prisión preventiva por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre lágrimas, la concejal socialista anunció que "intentará" que Pedro Sánchez indulte a los miembros del Govern actualmente en prisión.

"A mí Dolors Basss me duele más que a todos vosotros, porque es compañera de UGT, ¿vale?. Aquí venimos a trabajar por Santa Coloma", dijo Bea Ventura Navarro.

"Y lo de los presos políticos", ha añadido, "intentaremos que Pedro Sánchez los indulte, yo no soy del 155, yo vengo a luchar por Santa Coloma. Aprecio a todo el pueblo, a todos, no hago diferencias con nadie, soy una persona imparcial y me duele más a mí que a todos vosotros, que no hacéis más que machacarme", señaló entre los silbidos de los vecinos.

Toni Cantó ha recogido el momento en sus redes sociales y ha señalado que lo dicho por Bea Ventura no es rendirse sino "humillarse"