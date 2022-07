UGT llevará a Santa Eufemia al Diálogo Social y pregunta a Mañueco si invitó a Gallardo o lo ha pedido él

Temprano cree que es "descafeinar" el Diálogo Social pero cree que lo importante es hablar de los acuerdos firmados y no ejecutados

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha señalado que el secretario responsable de Diálogo Social del sindicato, Raúl Santa Eufemia, acudirá a la reunión del Consejo que se celebrará el próximo lunes como "invitado", al igual que lo hará el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

Temprano se ha expresado así en una rueda de prensa tras reunirse junto a CCOO con alcaldes socialistas de ciudades de más de 20.000 habitantes con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al frente.

Además, en su comparecencia, el máximo responsable de UGT en la Comunidad ha adelantado que empezará la reunión del Consejo del Diálogo Social preguntando al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, si ha sido el quien ha invitado al vicepresidente del Gobierno autonómico o el propio García-Gallardo ha sido el que ha pedido estar en la reunión porque son cosas "totalmente distintas".

En este contexto, Temprano ha incidido en que la composición del Diálogo Social está definido "por ley" y ha recordado que el mismo problema de que acuda alguien que no está en el texto legislativo ya lo tuvieron en la pasada legislatura con Ciudadanos.

Sin embargo, ha explicado que primero se les convoca formalmente y no se les consulta sobre invitados, pero este miércoles a última hora de la mañana en UGT recibieron una llamada del Gabinete de la Presidencia en la que se les informaba de que iba a acudir el vicepresidente y ya habían manifestado que si llevaban invitados ellos también, por lo que se pidió el nombre de una persona, en este caso se dio el de Raúl Santa Eufemia.

Faustino Temprano ha añadido que creen que el Consejo está "descafeinado" de esta forma y, sino, ha reclamado que se cambie la ley. "Independientemente" de esta cuestión, ha añadido el secretario de UGT, lo "importante" para ellos es hablar de los acuerdos firmados no ejecutados que están "afectando negativamente" a los trabajadores y a la ciudadanía en general.

INVITADOS "TRASCENDENTES"

A este respecto, el secretario general de CCOO, Vicente Andrés, ha apuntado a una sesión "muy intensa" del Consejo el lunes con "invitados no de piedra precisamente", sino "trascendentes" que el presidente tiene la capacidad de invitar, y ha señalado que estarán con ese "doble planteamiento", "doble discurso" y verán si sale "unificado" o "en uno solo".

En este sentido, ha asegurado que sólo sabe cómo entran y verán si tras la reunión empieza verdaderamente "una etapa donde la paz social en Castilla y León, lógicamente, estará tocando a su fin" y cree que considera que sería "una pena" que todo lo que se ha construido tanto tiempo, ahora, "por un grupo minoritario Mañueco ceda a ello", pero intentará que no se produzca ese hecho y "el tiempo dirá".

Precisamente respecto a la presencia de invitados en la reunión del Consejo del Diálogo Social se ha referido en la rueda de prensa Luis Tudanca, quien ha reflexionado sobre su posible asistencia a una de estas reuniones. "Es que no quiero asistir al Consejo del Diálogo Social, no es que no quiera es que no me toca, es que no me corresponde, es que las instituciones están para respetarlas", ha señalado.

Así, ha apuntado que Mañueco no es el presidente que le hubiera gustado para la Comunidad, pero lo es, es su presidente y "deberían todos hacer lo mismo y tener el mismo respeto por las instituciones de este país" porque cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a una reunión de la OTAN representa al conjunto del país, "a todos" y ha recordado episodios como la defensa que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero defendió a José María Aznar ante las faltas de respeto y los insultos del presidente de otro país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Eso es lo que yo quiero", ha asegurado Luis Tudanca, quien ha afirmado que se ha sentido "perfectamente representado" por el presidente de la Junta y por los agentes sociales y económicos en el Consejo del Diálogo Social "siempre", "hasta que llegó Mañueco".

En esta línea, ha recordado que "jamás" puso en duda ni la representación ni los acuerdos a los que se llegaba en el Consejo del Diálogo Social cuando Juan Vicente Herrera fue presidente y ha incidido en que les apoyaron siempre en las Cortes cuando exigían un desarrollo reglamentario o había que modificarlos y ha asegurado que seguirá "respetando" la configuración institucional del Consejo.

"Porque es la ley, porque es el Estatuto de Autonomía y porque son quienes deben representarnos a todos. Ojalá ellos también quisieran representarnos a todos", ha concluido.