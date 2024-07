Ucrania.- Zelenski insta a Trump a revelar su plan para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha hecho un llamamiento al expresidente estadounidense Donald Trump para que dé a conocer de inmediato su tan repetida estrategia para poner fin a la invasión rusa "en tan solo 24 horas".

"Si Trump sabe cómo acabar con esta guerra, debería decírnoslo hoy mismo", ha manifestado Zelenski durante una entrevista para Bloomberg en la que ha incidido en que Kiev debería conocer cuanto antes si existen riesgos para su soberanía nacional e independencia.

El expresidente Trump, ahora precandidato republicano para las presidenciales del próximo mes de noviembre, ha aireado en repetidas ocasiones su capacidad para poner fin a la guerra en Ucrania con tan solo una llamada a Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin.

De hecho, durante el debate de la semana pasada con el presidente Joe Biden, Trump criticó a la Administración estadounidense por destinar miles de millones de dólares a Ucrania que no están sirviendo para que Kiev se imponga en el frente de batalla.

En este sentido, Zelenski ha reprochado al Congreso estadounidense el retraso de varios meses en la aprobación de un gran paquete de asistencia para Ucrania, que estuvo bloqueado por un grupo de republicanos que lo supeditaban a cuestiones de política nacional.

"No pueden planificar mi vida ni la vida de nuestra población. Queremos saber si en noviembre contaremos con el poderoso apoyo de Estados Unidos o estaremos solos", ha añadido Zelenski, que en el pasado tuvo una tensa relación con Trump.

La guerra en Ucrania se desató a finales de febrero de 2022, cuando el presidente Putin ordenó la invasión de su país vecino. En los últimos meses la línea del frente parece haberse estabilizado y el conflicto avanza sin solución de continuidad.

"No es un punto muerto, es una situación problemática. Un punto muerto significa que no hay salida. Pero un problema puede resolverse con voluntad y si se dispone de herramientas. Tenemos la voluntad, pero las herramientas aún no han llegado", ha remachado Zelenski.