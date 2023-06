Ucrania.- La oposición bielorrusa afirma que el Ejército frenó la intención de Lukashenko de invadir Ucrania

La oposición bielorrusa ha asegurado que las Fuerzas Armadas del país se negaron a llevar a cabo operaciones militares en Ucrania, después de que el presidente, Alexander Lukashenko, mostrara su intención de participar en la invasión rusa en diciembre de 2022.

"A finales de diciembre, todas las formaciones listas para el combate del Ejército bielorruso estaban en la frontera", ha revelado Valeri Sahashchik, excomandante de las Fuerzas Armadas y miembro del grupo de opositores en el exilio.

"Los militares comenzaron cuestionar al mando sobre por qué deberían ir a Ucrania, por qué el pueblo ucraniano de repente se convertía en nuestro enemigo. El Ministerio de Defensa trató de intimidar a los militares, pero nada funcionó", ha contado Sahashchik, según ha informado el canal ucraniano Espresso.

Sahashchik ha asegurado que ante las reticencias de los soldados bielorrusos, "casi la totalidad" de la Agencia de Seguridad del Estado --la KGB--, "pasó cerca de una semana chantajeando y asustando, a las tropas".

"No lo lograron e informaron de que el Ejército bielorruso no estaba listo para poner en marcha las hostilidades en Ucrania, por lo que no se dio la orden", ha contado.

Sahashchik ejerce como encargado de Defensa del Gabinete Unido de Transición, creado en Vilna, Lituania, por la líder opositora Svetlana Tijanovskaya para ejercer de "cuerpo ejecutivo del movimiento democrático" de Bielorrusia tras las controvertidas elecciones de agosto de 2022, en las que el presidente bielorruso volvió por enésima vez a revalidar el cargo.