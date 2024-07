Turull replica al Supremo que no hay "duda alguna" de que la amnistía es constitucional

El exconseller Jordi Turull ha replicado al Tribunal Supremo que no hay "duda alguna" de que la ley de amnistía se adecua a la Constitución, por lo que se opone "frontalmente" a que la sala que le condenó por el 1-O plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre el perdón al delito de desobediencia.

Así lo sostiene Turull en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en que muestra a la sala segunda del Supremo su oposición a que eleve al Constitucional una cuestión para determinar si la inclusión del delito de desobediencia en la ley de amnistía cumple con la Constitución.

El abogado de Turull, Jordi Pina, remarca en su escrito que la ley de amnistía "no ofrece duda alguna" sobre su adecuación con respecto a la Carta Magna y apunta que el Supremo, en el auto en que planteó elevar sus dudas al Constitucional, se basó en una "elucubrada oposición" que en realidad "esconde" un "cuestionamiento genérico" a la amnistía.

En este sentido, subraya que pese a que la amnistía no esté expresamente prevista en la Constitución, desde que la Carta Magna entró vigor se han aprobado diversas normas que prevén la amnistía, que además es una herramienta "reconocida" en el derecho europeo y prevista incluso por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Aunque el artículo 62 de la Constitución nada diga sobre la amnistía, de ello no cabe inferir el razonamiento (ilógico) de que nuestra Constitución la prohíba. Aunque parezca una obviedad, aquello que no está expresamente regulado o previsto en una norma no significa necesariamente que esté prohibido", remarca.

Además, insiste en que "queda fuera de toda duda" que el Constitucional ha admitido que el legislador se encuentra "plenamente facultado" para aprobar leyes de amnistía y que incluso "no son pocos los antecedentes" en que el Supremo ha declarado hechos amnistiados.