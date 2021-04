Turull cree que la falta de unanimidad en el TC al confirmar su condena le favorecerá en el TEDH

El exconseller Jordi Turull ha sostenido este viernes que la falta de unanimidad en el Tribunal Constitucional (TC) al desestimar su recurso y confirmar la condena por sedición el 1-O es "una buena noticia" que le favorecerá al recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Si el tribunal ve que no hay unanimidad, verá que la cosa no está nada clara dentro del mismo TC, y esto pone de relieve que tan claro no está", ha expresado en una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press sobre el voto discrepante de dos magistrados.

Ha dicho que siente alivio por poder defenderse "ante un organismo serio que no se mueve ideológicamente ni en términos de venganza", y ha considerado que los presos del 1-O podrán empezar a defenderse con los recursos al TEDH.