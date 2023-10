Turquía.- El Consejo de Europa premia al activista turco Osman Kavala con el Vaclav Havel de Derechos Humanos

El Consejo de Europa ha concedido el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos al activista turco Osman Kavala, símbolo de las protestas en defensa del parque Gezi de Estambul en 2017 y que actualmente cumple una condena de cadena perpetua, en una ceremonia en la que ha estado presente su mujer, Ayse Bugra.

La esposa ha leído ante la Asamblea Parlamentaria una carta escrita desde prisión por su marido y en la que este reconoce el honor de premio y se lo dedica a todos aquellos compatriotas que están en prisión por razones políticas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó en 2019 la excarcelación de Kavala, advirtiendo además de que su caso servía como herramienta de disuasión para otros activistas, si bien las autoridades de Turquía han descartado cualquier mínima concesión.

"Lo más importante es no perder la esperanza", ha proclamado el activista en su misiva. Esto significa, ha añadido, "no cerrar los ojos ante los horrores del mundo", ya que "sólo quienes no pierden la fe ni la esperanza pueden ver los horrores del mundo con auténtica claridad".

Kavala se suma a una prestigiosa lista de premiados a la que en 2022 se incorporó el político opositor ruso Vladimir Kara Murza, y que también incluye los nombres de otros defensores de los Derechos Humanos como Nadia Murad y Ales Bialiatski, ambos reconocidos posteriormente con el premio Nobel de la Paz.

Junto al opositor turco, en la terna final de 2023 figuraban Yevgeni Zajarov, con un currículum de medio siglo de activismo en favor de los Derechos Humanos en Ucrania, y Justina Widrzinska, defensora de las personas marginadas y en situación vulnerable en Polonia.