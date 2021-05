Un tribunal belga da la razón a los hosteleros y declara ilegales los cierres del Gobierno

Un tribunal belga ha fallado este viernes en contra de las medidas del coronavirus impuestas por el Gobierno a los establecimientos de hostelería y ha dado al Estado 30 días para que permita que este tipo de negocios puedan volver a abrir sus puertas.

La sentencia del tribunal señala que la ministra de Interior, Annelies Verlinden, no estaba "facultada para ordenar tales medidas", puesto que no se había consultado previamente al Consejo de Estado, contraviniendo así "los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", informa la emisora RTBF.

Las autoridades disponen de 30 días para hacer cumplir la sentencia, bajo pena de una multa de 250.000 euros si no se pone en práctica. La demanda fue lanzada por Horeca-Wallonie, una asociación gastronómica de la región de Valonia, junto a medio centenar de restaurantes y establecimientos de hostelería.

Se trata del segundo revés judicial que sufre el Estado belga en un asunto similar, después de que hace un mes otro tribunal dictaminara que no había base legal para las medidas impuestas contra el coronavirus, pues se habían tomado por decreto ministerial. El Gobierno apeló y está a la espera de una decisión final dentro de unas dos semanas.

El Gobierno belga se encuentra actualmente trabajando en una nueva norma que ampare y refuerce legalmente las medidas de cierre de espacios públicos y cierto tipo de negocios.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias del país han confirmado cerca de 990.000 casos acumulados y 24.200 fallecidos aproximadamente.