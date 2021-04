Torrent condiciona el apoyo de ERC a Madaula a que Junts facilite la investidura de Aragonès

El expresidente del Parlament y diputado de ERC Roger Torrent ha condicionado este miércoles el apoyo de su partido al nombramiento de la diputada de Junts Aurora Madaula como nueva secretaria segunda de la Mesa a que faciliten la investidura del candidato republicano, Pere Aragonès.

"En esta voluntad de acuerdo global, de construcción de unas bases de confianza para este nuevo ciclo político, se deben dar las dos cosas: que haya esta sustitución en la Mesa --tras la salida del diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas-- y al mismo tiempo la investidura de Aragonès", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Para Torrent, no debe haber "problemas" en que se produzca esta sustitución en la Mesa, pero ha insistido en que Junts y ERC deben trabajar para hacer posible un acuerdo global en que puedan producirse ambas cosas.

Sobre la salida de Cuevillas, ha evitado pronunciarse al considerar que es una cuestión interna de Junts y porque no quiere aprovecharse de "momentos complicados de otras organizaciones".

En relación a las negociaciones entre ambos partidos para formar Govern, cree que deberían ir "relativamente rápido" una vez superado, a su juicio, el escollo del Consell per la República (CxRep), y ha precisado que ahora tocará ahondar con Junts la cuestión programática y hablar de la estructura y cómo se concreta el futuro Ejecutivo catalán.

"Nuestro objetivo es gobernar en coalición y hacer un acuerdo con Junts. Es lo que priorizamos", ha recalcado Torrent, descartando cualquier otro escenario de posibles alianzas.

Al preguntársele por la posibilidad de que Junts invista a Aragonès pero se quede en la oposición, Torrent no ha querido opinar al respecto, alegando que quien debe hablar de ello es el partido que preside Carles Puigdemont.

Sobre si aspira a ser conseller, ha asegurado que lo que quiere es "ayudar" a su partido y que Aragonès sea el nuevo presidente de la Generalitat.

PEGASUS

Torrent ha publicado el libro 'Pegasus, l'Estat que ens espia' -'Pegasus, el Estado que nos espía'-- (Ara llibres), en el que relata el caso de presunto espionaje del que fue víctima a través de un software instalado en su móvil al que solo tienen acceso gobiernos y cuerpos de seguridad.

"El programa Pegasus no sólo se queda con los datos del teléfono. También permite activar el micrófono y la cámara de forma remota y gravar todo lo que pasa a cinco metros. Tienes toda la vida observada", ha lamentado Torrent.

Según él, ya intuían que podía "ser espiado y perseguido, porque la represión también tiene esta derivada", y ha confiado en que el proceso judicial que ha iniciado vía querella aclare si el CNI ha estado detrás de este presunto espionaje.

"No me espían por ser Roger Torrent, me espían por ser el presidente del Parlament, y por tanto por ser quien está liderando una institución capital desde un punto de vista político para Cataluña, y también porque formo parte de un movimiento que ha sido perseguido por parte del Estado", ha zanjado.