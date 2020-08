Torra pone presión a Torrent y pide a la Mesa publicar resoluciones polémicas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha puesto presión este sábado al presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha animado a los miembros independentistas de la Mesa de la cámara catalana a publicar oficialmente, bajo su responsabilidad, las polémicas resoluciones sobre la monarquía.

El Parlament aprobó el viernes diversas resoluciones con los votos de JxCat, ERC y la CUP que fueron objeto de las advertencias de los letrados, en las que se declara que "Cataluña es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey", y se reprueba a Felipe VI y al Gobierno tras la salida del rey emérito de España.

Los letrados de la cámara advirtieron de que aquellos puntos que choquen con anteriores advertencias del Tribunal Constitucional no serán publicados en el Boletín Oficial del Parlament.

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha quitado hierro este sábado a que no se publiquen puntos concretos de las resoluciones, porque eso "no borra" la votación del pleno, pero JxCat no está dispuesta a conformarse con la negativa de los funcionarios del Parlament a publicar los fragmentos polémicos.

En este contexto, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de JxCat, ha puesto sobre la mesa una idea que deja en una posición comprometida a Torrent, de ERC, y que implica reproducir una de las situaciones que se dio en septiembre-octubre de 2017.

"Ayer aprobamos diversas resoluciones ratificando la voluntad independentista y republicana de la mayoría del Parlament. Como pasó con la ley del referéndum, parece que los miembros de la Mesa tendremos que asumir personalmente la responsabilidad de publicarlas o no hacerlo", ha planteado Costa en un tuit.

También desde Twitter, Torra ha aplaudido la idea: "Pues hacedlo, Pep. Por respeto no solo al Parlament mismo, sino a los ciudadanos que nos votaron", ha escrito, haciéndose eco del mensaje de Costa.